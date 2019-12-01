Парламент КБР сразу в двух чтениях принял законопроект о дополнительной поддержке нуждающихся семей.

В Кабардино-Балкарии с 1 января 2020 года нуждающиеся семьи будут получать ежемесячную выплату на каждого третьего и последующего детей. Проект соответствующего закона приняли сегодня в республиканском парламенте. Правовой документ в высший законодательный орган Кабардино-Балкарии внес Глава республики. Речь идет об установлении ежемесячной денежной выплаты на каждого рожденного или усыновленного, начиная с первого января 2020 года третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста в семьях со среднедушевым доходом размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума, отметил министр труда и социальной защиты Алим Асанов. Пособие предоставят в размере прожиточного минимума для детей, который установлен в Кабардино-Балкарии на второй квартал нынешнего года. В денежном выражении это 13700 рублей. Выплачивать его будут до достижения ребенком возраста трех лет.