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Парламент КБР провел выездное заседание во врачебно-физкультурном диспансере в Нальчике

Парламент КБР провел выездное заседание во врачебно-физкультурном диспансере в Нальчике

25.10.2022 | 22:20
Как спортсмены республики подходят лечение и реабилитацию? Эту тему парламентарии обсудили сегодня на выездном заседании во врачебно-физкультурном диспансере в Нальчике. Пригласили также представителей спортивных федераций и руководителей специализированных школ. Перед встречей депутаты осмотрели кабинеты врачей, процедурные, тренировочные залы. Само заседание начали с награждения: представителям системы здравоохранения вручили благодарности Федерации велоспорта России за помощь в подготовке массового пробега, приуроченного к столетию республики. Диспансер – основное учреждение, которое контролирует состояние здоровья атлетов с момента их поступления в спортивную школу или секцию. Два раза в год спортсмены проходят углубленный медицинский осмотр. Здесь же восстанавливаются после сильных физических нагрузок или травм. В ходе обсуждения отметили, что медучреждению необходимо усилить взаимодействие с муниципалитетами, в частности, активнее работать с тренерами. Это поможет более оперативно диагностировать проблемы, возникающие у детей в ходе тренировок. Рекомендовано также внедрить систему тестирования, которая позволит определить, какой вид спорта ребенку подходит больше всего. Методика уже действует во многих регионах России.   https://t.me/vestikbr  
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