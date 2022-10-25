Парламент КБР провел выездное заседание во врачебно-физкультурном диспансере в Нальчике

Как спортсмены республики подходят лечение и реабилитацию? Эту тему парламентарии обсудили сегодня на выездном заседании во врачебно-физкультурном диспансере в Нальчике.
Пригласили также представителей спортивных федераций и руководителей специализированных школ. Перед встречей депутаты осмотрели кабинеты врачей, процедурные, тренировочные залы.
Само заседание начали с награждения: представителям системы здравоохранения вручили благодарности Федерации велоспорта России за помощь в подготовке массового пробега, приуроченного к столетию республики.
Диспансер – основное учреждение, которое контролирует состояние здоровья атлетов с момента их поступления в спортивную школу или секцию. Два раза в год спортсмены проходят углубленный медицинский осмотр. Здесь же восстанавливаются после сильных физических нагрузок или травм.
В ходе обсуждения отметили, что медучреждению необходимо усилить взаимодействие с муниципалитетами, в частности, активнее работать с тренерами. Это поможет более оперативно диагностировать проблемы, возникающие у детей в ходе тренировок. Рекомендовано также внедрить систему тестирования, которая позволит определить, какой вид спорта ребенку подходит больше всего. Методика уже действует во многих регионах России.
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