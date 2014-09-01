Парламент КБР провел очередное заседание президиума





Более двух десятков вопросов рассмотрено сегодня на очередном заседании президиума Парламента КБР под председательством спикера Татьяны Егоровой. Основная часть – проекты федеральных законопроектов и законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации, касающиеся вопросов пенсионного обеспечения, здравоохранения, агропромышленного комплекса, безопасности образовательных учреждений. Первый пункт повестки дня – дата очередного заседания Парламента. По решению Президиума, для рассмотрения целого блока социально-экономических вопросов депутаты соберутся 30 сентября. Комитет по бюджету, налогам и финансовому рынку представил проект республиканского закона об утверждении дополнительного соглашения к документу о предоставлении бюджету КБР федеральных кредитных средств. Допсоглашение поможет стабилизировать финансовую составляющую экономики Кабардино-Балкарии, отметили депутаты. Важным и злободневным парламентарии назвали и изменения в закон о туристской деятельности в КБР. Они напрямую связаны с предложением Госдумы, выстраивающим работу гидов и экскурсоводов. Депутаты рассмотрели ряд федеральных законов и инициативы коллег из других субъектов страны. В завершение принято решение о награждении Почетной грамотой Парламента КБР ряда работников, отличившихся в различных сферах деятельности.