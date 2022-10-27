Парламент КБР приступил к работе над проектом республиканского бюджета на 2023 год

Документ рассмотрели сегодня на заседании президиума. На правительственном часе обсудили вопрос развития в Кабардино-Балкарии дорожной сети.
На строительство, капитальный ремонт и реконструкцию дорог в этом году в республике направили свыше четырех миллиардов рублей – в два с половиной раза больше, чем в 2021-м. В нормативное состояние приводили сельские дороги, центральные отрезки городских улиц, трассы, ведущие к местам отдыха туристов. В целом – более 170 км. На некоторых участках работы еще продолжаются. В большинстве случаев не только меняли дорожное полотно, но и создавали остановочные комплексы, устанавливали фонари, ограждения, светофоры, укрепляли обочины…
Обновлять дорожную сеть продолжат и в следующем году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков. По предварительным данным, отремонтируют около 170 км. В проекте республиканского бюджета на эти цели заложили без малого четыре с половиной миллиарда рублей. Сам же главный финансовый документ депутаты сегодня приняли в работу. Председатель профильного комитета Михаил Афашагов назвал базовые параметры.
После того, как Госдума примет бюджет федеральный, станет известен точный размер субсидий на реализацию тех или иных региональных программ. Соответственно, скорректируют и параметры бюджета Кабардино-Балкарии, отметили на заседании. Сейчас же законопроект направили во все комитеты. Поправки должны поступить до середины ноября. Впереди также парламентские слушания. Только после документ предложат рассмотреть в первом чтении.
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