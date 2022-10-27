home
Главная
>
Новости
>
Парламент КБР приступил к работе над проектом республиканского бюджета на 2023 год

Парламент КБР приступил к работе над проектом республиканского бюджета на 2023 год

27.10.2022 | 22:44
Документ рассмотрели сегодня на заседании президиума. На правительственном часе обсудили вопрос развития в Кабардино-Балкарии дорожной сети. На строительство, капитальный ремонт и реконструкцию дорог в этом году в республике направили свыше четырех миллиардов рублей – в два с половиной раза больше, чем в 2021-м. В нормативное состояние приводили сельские дороги, центральные отрезки городских улиц, трассы, ведущие к местам отдыха туристов. В целом – более 170 км. На некоторых участках работы еще продолжаются. В большинстве случаев не только меняли дорожное полотно, но и создавали остановочные комплексы, устанавливали фонари, ограждения, светофоры, укрепляли обочины… Обновлять дорожную сеть продолжат и в следующем году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков. По предварительным данным, отремонтируют около 170 км. В проекте республиканского бюджета на эти цели заложили без малого четыре с половиной миллиарда рублей. Сам же главный финансовый документ депутаты сегодня приняли в работу. Председатель профильного комитета Михаил Афашагов назвал базовые параметры. После того, как Госдума примет бюджет федеральный, станет известен точный размер субсидий на реализацию тех или иных региональных программ. Соответственно, скорректируют и параметры бюджета Кабардино-Балкарии, отметили на заседании. Сейчас же законопроект направили во все комитеты. Поправки должны поступить до середины ноября. Впереди также парламентские слушания. Только после документ предложат рассмотреть в первом чтении.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных