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Парламент КБР принял закон о поправках в Конституцию Кабардино-Балкарии

Парламент КБР принял закон о поправках в Конституцию Кабардино-Балкарии

24.03.2022 | 16:17
Проект закона «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарии», который внесен в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России», депутаты рассмотрели о втором чтении. Документ содержит положения, уточняющие полномочия Главы, парламента и правительства республики. Информацию об итогах работы Контрольно-счетной палаты за прошлый год представила ее руководитель Дина Кясова. О деятельности министерства внутренних дел за этот же период рассказал глава МВД Василий Павлов. По словам министра, достигнута стопроцентная раскрываемость таких преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные нападения и грабежи... Республиканская прокуратура внесла на обсуждение проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере приобретения гражданами права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». Вице-спикер Салим Жанатаев сообщил, в каком состоянии находилась законодательная база республики в 21 году. В частности, за этот период региональные депутаты приняли больше полусотни законов. И сегодня же в ходе заседания законодатели одобрили сотрудничество парламента КБР с Сахалинской областной Думой.
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