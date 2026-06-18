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Парламент КБР: президиум обсудил развитие туризма и планы работы на осеннюю сессию

Парламент КБР: президиум обсудил развитие туризма и планы работы на осеннюю сессию

18.06.2026 | 12:00
Более 300 гостевых домов в Кабардино-Балкарии работают вне правового поля. Эти цифры озвучили на заседании президиума парламента КБР, где обсуждали наведение порядка в туристической сфере. Повод для контроля – растущий турпоток. В прошлом году республику посетило более 2 миллионов человек, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. Это серьезная нагрузка на отрасль – отметили на встрече. Сейчас в регионе работают свыше ста инструкторов-проводников, но большинство из них должны подтвердить квалификацию до 1 октября этого года. Однако аттестацию проходят не все. Регулярно фиксируются случаи, когда экскурсии ведут гиды без подтвержденной квалификации. С начала года за такие нарушения возбуждено три административных дела. С прошлого года более чем 360 объектам размещения направлены предостережения. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона рублей. По итогам обсуждения правительству и профильному министерству рекомендовали активнее поддерживать самозанятых гидов через центр «Мой бизнес», проводить регулярные рейды для выявления нелегалов и внедрить систему ежегодной публичной отчетности о контрольно-надзорной деятельности.   https://t.me/vestikbr
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