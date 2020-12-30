Парламент КБР подвел итоги уходящего года

В Нальчике состоялась пресс-конференция председателя парламента Татьяны Егоровой. Речь шла об итогах работы высшего законодательного органа республики с начала шестого созыва

Журналисты задавали вопросы о том, как парламент работает во время пандемии. Говорили также о том, какие меры принимают законодатели, чтобы поддержать экономику республики в условиях распространения коронавируса. Кроме того, до начала 24-го года парламент продлил срок применения нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных ИП. Также спикер рассказала о работе с обращениями граждан, о приоритетных темах, которые волнуют жителей республики.

«В основном поступают вопросы, связанные с трудоустройством, с обеспечением жильем — если эти вопросы находятся в компетенции законодательного органа конечно мы доводим их до логического завершения, более того даже те вопросы решение которых зависит от других органов власти от других структур мы обязательно берем на контроль», -отметила председатель парламента КБР.

Татьяна Егорова говорила об участии депутатов в федеральном законотворческом процессе, а также о работе Молодежной палаты при парламенте. В завершение спикер поблагодарила журналистов за сотрудничество.