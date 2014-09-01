Парламент КБР почтил минутой молчания память жертв трагедии в Казани





Память погибших в Казани почтили сегодня и в высшем законодательном органе Кабардино-Балкарии – на заседании президиума. Прозвучали слова соболезнования народу Татарстана в связи с трагедией, которая произошла накануне утром. А следом – минута молчания. Так началось сегодняшнее заседание президиума. В повестке дня по плану – около полутора десятков вопросов, в основном, об изменениях в федеральных законах. О результатах программы приватизации госимущества республики в 20-м году рассказал профильный министр Аслан Тохов. По его словам, в перечень вошли одно предприятие, семь пакетов акций, три доли в уставных капиталах, 20 объектов недвижимости и две машины.