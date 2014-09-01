Парламент КБР почтил минутой молчания память жертв трагедии в Казани


Память погибших в Казани почтили сегодня и в высшем законодательном органе Кабардино-Балкарии – на заседании президиума. Прозвучали слова соболезнования народу Татарстана в связи с трагедией, которая произошла накануне утром. А следом – минута молчания. Так началось сегодняшнее заседание президиума. В повестке дня по плану – около полутора десятков вопросов, в основном, об изменениях в федеральных законах. О результатах программы приватизации госимущества республики в 20-м году рассказал профильный министр Аслан Тохов. По его словам, в перечень вошли одно предприятие, семь пакетов акций, три доли в уставных капиталах, 20 объектов недвижимости и две машины.

Поделиться:

0bc325e74279d190611ef6dd99a43727
Новости

Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам

Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам. «Искренне поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с праздником Ураза-байрам! Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, …

Подробнее