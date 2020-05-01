Парламент КБР одобрил поправки в бюджет и принял закон о налоге на профессиональный доход

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии внесли изменения в республиканский бюджет на 2020 год – скорректировали две статьи соответствующего закона. Вызвано это необходимостью устранять экономические и социальные последствия распространения коронавирусной инфекции.

Еще одним ключевым вопросом на заседании стали меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии. Отмечено, что в Пенсионном фонде принимают заявления на ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на первого ребенка, рожденного в период с апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. За два месяца — апрель и май — родителям уже выплатили 259 миллионов рублей. Специалисты фонда ведут работу и по начислению единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет.

«Если перейти к цифре, к выплатам по 10 тысяч, то тут, конечно, масштаб иной. На сегодняшнее утро отработано 86 тысяч 635 — на такое количество детей. И подготовлены платежные поручения, которые у нас идут в понедельник – 1 июня – на 848 миллионов. У нас здесь проблем нет, и не будет», — сообщила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по КБР Зарема Дикинова.

На заседании сразу в двух чтениях принят закон о введении в республике налога на профессиональный доход. На сегодня такой режим действует в 23 субъектах страны, но уже с 1 июля закрепить его на своей территории могут все регионы. Налог направлен на легализацию теневого сектора экономики, в котором работают самозанятые граждане.

«Следует сказать, о том, что налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог. Это новый специальный налоговый режим. Как правило, переход на его реализацию осуществляется добровольно. Хочу сказать, что ставки налога установлены федеральным законодательством – это 4% — при операциях с физическими лицами, и 6% — при операции с юридическими лицами», подчеркнул министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

При этом те, кто работают на себя, освобождаются от 13% НДФЛ. Такой налоговый режим будет действовать для них до конца 2028 года.

«Закон о той, категории людей, которые работают и зарабатывают своим трудом. Это категория людей, которая не имеет работодателя, не имеет наемных работников и производит свой труд умственным, физическим трудом. Значит, законопроект, который мы сегодня приняли, дает им возможность выйти в правовое поле», — отметил председатель Комитета парламента КБР по бюджету, налогам и финансовому рынку Михаил Афашагов.

На заседании парламента также одобрен закон, касающийся защиты граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В завершение встречи депутаты решили подготовить подарки ко Дню защиты детей и передать их в подшефные социальные учреждения.