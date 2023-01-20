Парламент КБР объявил о проведении очередного конкурса “Моя законотворческая инициатива”

Парламент республики объявил о проведении очередного конкурса «Моя законотворческая инициатива». Приглашают участвовать молодых людей от 14-ти до 30-ти лет.
Это могут быть школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты, общественники, живущие в республике. На конкурс представляют письменные работы, которые создали один или два автора.
Темы достаточно разнообразные: госстроительство и конституционные права граждан; молодежная, аграрная, экономическая и социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; спорт, туризм, здоровый образ жизни и еще несколько направлений.
Подробности можно узнать в республиканском парламенте. Туда же следует направлять свои работы. Принимают их до начала марта.
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