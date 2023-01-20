home
Главная
>
Новости
>
Парламент КБР объявил о проведении очередного конкурса “Моя законотворческая инициатива”

Парламент КБР объявил о проведении очередного конкурса “Моя законотворческая инициатива”

20.01.2023 | 16:20
Парламент республики объявил о проведении очередного конкурса «Моя законотворческая инициатива». Приглашают участвовать молодых людей от 14-ти до 30-ти лет. Это могут быть школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты, общественники, живущие в республике. На конкурс представляют письменные работы, которые создали один или два автора. Темы достаточно разнообразные: госстроительство и конституционные права граждан; молодежная, аграрная, экономическая и социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; спорт, туризм, здоровый образ жизни и еще несколько направлений. Подробности можно узнать в республиканском парламенте. Туда же следует направлять свои работы. Принимают их до начала марта.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных