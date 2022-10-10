Паралимпиец из КБР стал призером Международных летних игр в Сочи

Спортсмен из Кабардино-Балкарии Тимур Байтимиров стал серебряным призером на Международных летних играх паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”. Проходили они в Сочи со 2 по 9 октября.
На соревнования прибыли атлеты из 10 стран мира и 78 регионов России. В программе – 9 видов спорта. В том числе легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука и паратхэквондо, в котором и отличился Тимур Байтимиров. Второе место в личном зачете.
Всего было разыграно более 350-ти комплектов медалей. Победителем общекомандного зачета стала сборная Москвы, второе место у спортсменов из Санкт-Петербурга, третье – у команды Челябинской области.
На Играх в Сочи было побито сразу несколько мировых рекордов, а также 18 рекордов России.
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