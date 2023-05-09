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Память героев ВОВ почтили возле стелы «Нальчик – город воинской славы»

Память героев ВОВ почтили возле стелы «Нальчик – город воинской славы»

09.05.2023 | 21:41
С утра у монумента собрались учащиеся городских школ, жители микрорайона, представители общественности. Минута молчания, затем к стеле возложили живые цветы. Такая же церемония прошла и у монумента воинам 115-й Кабардино-Балкарской кав_дивизии, который установлен в столице республики. Отдать дань памяти пришли депутаты парламента, курсанты Института повышения квалификации сотрудников МВД, жители Нальчика, школьники. Цветы легли к подножью монумента, воздвигнутого в честь кавалеристов, которые в 42-м героически сражались с захватчиками в междуречье Волги и Дона. Большинство воинов осталось тогда на поле боя… В этом символическом месте проводят уроки мужества и часы памяти. Детям рассказывают об отважных героях.   https://t.me/vestikbr
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