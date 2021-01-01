Памятная медаль, книга и шкура оленя





Жители далекого Нарьян-Мара поблагодарили сотрудников Многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии за возможность развивать дружеские отношения, несмотря на тысячи километров.

Общение начало складываться несколько лет назад. Поводом послужили стихи известной советской поэтессы Инны Кашежевой, которые легли в основу песни «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар». Молодежные активисты из Кабардино-Балкарии связались с администрацией города за Северным полярным кругом и попросили живущих там людей поделиться воспоминаниями об этой песне. Желающих рассказать свою историю оказалось так много, что в итоге решили организовать вечер «Город добрых воспоминаний», который посвятили памяти Инны Кашежевой и ее творчеству. В нем участвовали старожилы, артисты и музыканты. Видеозапись направили в Нальчик. А из Кабардино-Балкарии в Заполярье посылали книги поэтессы, а следом – шерстяные вещи для жителей Ненецкого автономного округа, где зимой температура достигает 47 градусов мороза.

Благотворительный проект активистов из Кабардино-Балкарии так и называется — «Подари тепло». Как говорит Ратмир Каров, центр намерен продолжать сотрудничать с Нарьян-Маром. Не исключены и поездки друг к другу в гости.