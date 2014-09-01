Памяти народного писателя Кабардино-Балкарии Бориса Утижева





Сегодня и завтра в республике запланировали целую серию встреч в честь 80-летия со дня рождения выдающегося ученого и литератора. По данным министерства культуры, в Национальном музее подготовили выставку работ декоративно-прикладного искусства, которую назвали «Вселенная Бориса Утижева». В Нальчике возле дома, где жил писатель, откроют памятную доску. А вечером в Кабардинском театре покажут премьерный спектакль по пьесе Утижева «Бунт невесток». 15-го июля Институт гуманитарных исследований организует круглый стол «Человек. Писатель. Ученый». И завтра же о Борисе Утижеве будут вспоминать в его родном селе Зарагиж.