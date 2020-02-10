Памяти героев локальных войн и конфликтов…

В историко-краеведческом музее Прохладного готовятся к открытию новой выставки.

Она расскажет о людях, которые участвовали в боевых операциях недавнего прошлого. Сейчас идет кропотливая работа по систематизации собранного материала – документов, фотографий, наград, личных вещей российских солдат и офицеров.

Отмечу, что 135-й мотострелковый полк, который дислоцирован в Прохладном, в ходе войны в Чечне потерял погибшими 50 человек. Выставка в городском историко-краеведческом музее поможет сохранить память о людях, которые с честью выполняли свой воинский долг.