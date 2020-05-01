Памяти Альчагира Тарчокова – ветерана Великой Отечественной

Альчагиру Тарчокову из с. Псыгансу Урванского района Кабардино-Балкарии в этом году исполнилось бы 100 лет. Ветеран Великой Отечественной войны умер 4 года назад, не дожив до очередного Дня Победы буквально несколько дней. Незадолго до его смерти в гостях у фронтовика побывала съемочная группа ГТРК «Кабардино-Балкария».

Архивные кадры, отснятые накануне 9 мая 2016 г., сохранили воспоминания Альчагира Тарчокова. О войне он говорил как о страшном сне. Напоминанием о тех годах служили старые фотографии в альбоме, боевые награды и раны, которые беспокоили, особенно в последние годы.

Известие о нападении врага на страну Альчагир Тарчоков встретил в Киеве, будучи солдатом-срочником. Служба подходила к концу, когда грянула война.

— Ночью мы спали, ничего не знали. Нас бомбили, а утром по тревоге пошли воевать. Отступающие войска защищали мы, я в артиллерии служил, — говорил Альчагир Тарчоков

9 мая 45-го года он встретил в госпитале под Кенигсбергом. Тогда врачам чудом удалось спасти ногу солдата. Третье по счету ранение оказалось самым тяжелым.

— Я на одной ноге танцевал тогда, рана была большая, в гипсе нога была, а я встал на одной ноге танцевал, когда война закончилась, — вспоминал ветеран Великой Отечественной войны

В мирное время Альчагир Тарчоков работал садоводом, затем учителем в родном селе. В школе преподавал 40 лет. Воспитал троих сыновей. Сегодня память о нем хранят многочисленные внуки и правнуки.