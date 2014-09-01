Память адыгов – жертв Кавказской войны сегодня почтили возле мемориала «Древо жизни»





Память адыгов – жертв Кавказской войны сегодня почтили возле мемориала «Древо жизни». Собрались представители законодательной и исполнительной власти Кабардино-Балкарии, депутаты Госдумы, общественники, деятели искусства, молодежь. Говорили о невосполнимых потерях в результате боевых действий, вспоминали о тех, кто из-за войны был вынужден покинуть родную землю. Поминальную молитву по погибшим в годы столетней Кавказской войны провел муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев. Ровно в полдень объявили минуту молчания – как и в других уголках мира, где сегодня живут черкесы. Затем состоялось возложение цветов к подножию мемориала «Древо жизни».