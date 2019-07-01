Пальмовое масло в последние дни вновь стало предметом бурного обсуждения в СМИ и интернете — 2019.07.25





Спор идет о пользе и вреде заморского сырья для здоровья и о том, как повышение налога на его ввоз может отразиться на качестве отечественных продуктов, например, молока или мороженого, а главное — на их цене.

Поводом стали поправки, которые отменили налоговые льготы и повысили НДС на пальмовое масло до стандартных 20%. Депутаты Госдумы их приняли накануне. Предшествовала этому активная межведомственная полемика. За пальмовое масло вдруг вступился Роспотребнадзор, который перечислил ряд содержащихся в нем ценных витаминов и кислот. А потом и специалисты Минздрава — с утверждением, что при правильной обработке, транспортировке и умеренном потреблении продукт даже полезен. Рядовые граждане в большинстве своем с этим не согласились. Того же мнения придерживаются и народные избранники. Они подсчитали, что повышение налога на ввоз пальмового масла дополнительно привлечет в бюджет несколько миллиардов рублей. И эти средства можно и нужно направить на поддержку молочного производства в стране.