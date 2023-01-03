Пациентов с симптомами простуды будут тестировать на грипп и коронавирус

Тест на грипп и коронавирус – по показаниям… Если человек обратился в поликлинику с жалобами на инфекцию в верхних дыхательных путях, ему одновременно проведут два вида исследований, чтобы поскорее определить, что вызвало болезнь, и назначить адекватное лечение.
Тесты на грипп и коронавирус бесплатные, их делают в рамках госпрограммы, гарантирующей медицинскую помощь российским гражданам.
Решение об этом приняли на уровне федерального правительства в декабре, так как показатели распространения гриппа были повышенными. Да и от ковида полностью избавиться пока не удается.
В первую очередь тест на грипп и ковид назначат людям с хроническими заболеваниями, а также пациентам старше 60-ти и детям до шести лет.
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