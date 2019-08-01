Оздоровительные лагеря под особым контролем МЧС… В связи с трагедией на базе “Холдоми” в Хабаровском крае по всей России идут внеплановые проверки учреждений, занимающихся организацией летнего отдыха детей — 2019.08.08

В Кабардино-Балкарии спасатели на местах сейчас инспектируют состояние пожарных кранов, систем водоснабжения, путей эвакуации, проверяют обеспеченность помещений средствами тушения. Особое внимание и системе оповещения людей о пожаре. Напомню, что на территории республики функционирует 10 стационарных оздоровительных лагерей. Сотрудники МЧС регулярно проводят для детей и персонала инструктажи по пожарной безопасности и практические тренировки по эвакуации в случае ЧП.