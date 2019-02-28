Ответы на вопросы в сфере ЖКХ, льгот и субсидий сегодня можно получить в режиме «единого окна». — 2019.02.28

Каждый последний четверг месяца в фойе Глав_почтампта проходит день открытых дверей, посвященный этим проблемам.
Изменение тарифов и способы оплаты за потребление ресурсов интересовали больше всего. Жалобы тоже есть. На все интересующие вопросы отвечают представители региональных операторов и ресурсо_снабжающих организаций.
Проблемы, которые не получается решить здесь и сейчас, фиксируют и передают в соответствующие структуры. День открытых дверей продлится сегодня до 16-ти часов. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете еще успеть их задать поставщикам коммунальных услуг в здании главпочтамта в Нальчике.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2019.02.28

— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек КъБ-м ц1ыхубэ сурэтыщ1 К1ыщ Мухьэдинрэ Жаклин Моссрэ я1ущ1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2019.02.28

— Казбек Коков белгили художник Мухадин Кишев бла тюбешгенди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2019.02.28

— Казбек Коков встретился с Мухадином Кишевым.

Подробнее