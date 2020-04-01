Отряд «Боевые рубежи»: поиски павших воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавдивизии продолжаются

Поисковики отряда «Боевые рубежи» из Ростовской области продолжают свою работу – устанавливают судьбы погибших или считавшихся пропавшими без вести воинов легендарной 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.

Летом 1942 г. в Ростовской области в Сальских степях, вступив в неравную борьбу с немецкими танками, сложили головы около 4 тысяч сынов Кабардино-Балкарии. Это было почти 90 процентов всего состава 115-й кавалерийской дивизии. За 10 лет существования поисковый отряд «Боевые рубежи» нашел останки 600 всадников и установил имена многих. Найденные в захоронениях документы порой нельзя было прочесть, но обнаруженная амуниция подтверждала: это были воины-кавалеристы.

— Среди этих останков часто встречались сопутствующие элементы, подтверждающие, что это конница: шпоры, приспособления для ремонта сбруи, медальоны. Дело в том, что медальоны, которые выдавались кавалеристам, не были общепризнанными, они были полулатунными или полуцинковыми, в условиях нашей почвы, не сохранились, — говорит руководитель поискового отряда «Боевые рубежи» Александр Мартынов.

Больше всего останков было найдено между станицей Батлаевской и хутором Московским. Последнее захоронение состоялось в 2015 г. – в год 70-летия Великой Победы.

Это очень тяжелая, кропотливая работа, отмечает Александр Мартынов, каждую фамилию приходится выверять, поэтому работа ведется в тесном взаимодействии со специалистами и властями районов Кабардино-Балкарии.

385 фамилий погибших кавалеристов уже установлены и выбиты на плитах мемориала в хуторе Новониколаевка, 111 имен — на памятнике хутора Московский, еще нескольких десятков человек — в слободе Большая Мартыновка.

Сейчас «Боевые рубежи» готовятся к 75-летнему юбилею Победы, помогают восстанавливать памятники и продолжают вести исследовательскую работу. А сам руководитель отряда Александр Мартынов 28 апреля отмечает свое 50-летие!