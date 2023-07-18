Открытый детско-юношеский турнир по футболу состоялся в Кенже

В красно-белой форме – игроки команды «Спартак КБР». В синей – воспитанники футбольной академии им.Александра Апшева. Турнир организовала Юношеская лига любительского футбола «Прайд». Ее основали в прошлом году, и это первые соревнования, которые она провела в Кабардино-Балкарии. А площадкой стала Академия спорта «Пять колец» в Кенже.
На турнир пригласили команды детских спортшкол из разных районов республики. Участники были из Нальчика, Чегема, Баксана и Кенже – в целом больше полусотни ребят. Состязались в двух возрастных категориях – семь и девять лет. Для болельщиков и футболистов также провели тренинги и познавательные игры.
По итогам состязаний первые места в своих группах заняли команды «Спартак КБР» из Нальчика и «Локомотив» из Кенже.
В следующем турнире организаторы намерены расширить географию участников.
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