Открытие сезона на Нальчикском ипподроме откладывается

Массовые акции временно под запретом, а потому ежегодно проводящиеся в столице Кабардино-Балкарии скачки на Первомай и в День Победы отменяются, сообщили на Нальчикском ипподроме.

Сейчас дорожки и внутренние площадки комплекса пустуют, но за территорией ипподрома работники ухаживать продолжают. Как и за лошадьми: тренировки идут строго по графику, ведь скакуны должны быть готовы выйти на старт, пояснила заместитель руководителя Нальчикского ипподрома Любовь Поспелова.

Старты в связи с введенным в регионе режимом самоизоляции перенесли на более позднее время. Как будут обстоять дела в дальнейшем, покажет ситуация с противодействием коронавирусу, говорят работники ипподрома. Обо всех изменениях, в том числе о решении открыть очередной скаковой сезон они сообщат дополнительно.