Открытие мечетей для коллективных молитв откладывается

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии обратилось к верующим с просьбой продолжать следовать режиму самоизоляции, как того требует эпидемиологическая ситуация.

В религиозной организации учли рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора и приняли решение – отложить открытие мечетей для коллективных молитв на более поздний срок. Ситуация с распространением коронавируса в Кабардино-Балкарии далека от идеальной: каждый день регистрируются десятки новых случаев. А потому, чтобы не усугублять положение дел, следует придерживаться установленных ограничений. Исходя из этого, в Духовном управлении мусульман еще раз обратились к верующим с просьбой временно не посещать места массового скопления людей, а также кладбища. Имамам поручено довести это решение до сведения жителей на местах.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.09

— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 75 къыхэхъуащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.09

— Республиканы башчысыны указы бла социальный бёлюмде ишлегенле къырал саугъагъа тийиншли болгъандыла.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.09

— В СКФО выздоровели более 65 % пациентов с подтверждённым COVID-19.

Подробнее