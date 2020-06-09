Открытие мечетей для коллективных молитв откладывается

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии обратилось к верующим с просьбой продолжать следовать режиму самоизоляции, как того требует эпидемиологическая ситуация.

В религиозной организации учли рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора и приняли решение – отложить открытие мечетей для коллективных молитв на более поздний срок. Ситуация с распространением коронавируса в Кабардино-Балкарии далека от идеальной: каждый день регистрируются десятки новых случаев. А потому, чтобы не усугублять положение дел, следует придерживаться установленных ограничений. Исходя из этого, в Духовном управлении мусульман еще раз обратились к верующим с просьбой временно не посещать места массового скопления людей, а также кладбища. Имамам поручено довести это решение до сведения жителей на местах.