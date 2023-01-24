Открыт дополнительный набор на бесплатные курсы по программированию «Код будущего»

Пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования… Открыт дополнительный набор на курсы «Код будущего». Рассчитаны они на учеников 8-11 классов.
Это часть реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Обучающую программу запустили осенью прошлого года, и уже обучаются больше 130 тысяч российских школьников. Сейчас для записи доступны полсотни курсов от двух десятков образовательных организаций. Среди них – крупнейшие платформы и университеты.
Подать заявку на «Код будущего» может сам ребенок, а также его законный представитель. Для этого у заявителя должна быть учетная запись на портале госуслуг.
https://t.me/vestikbr