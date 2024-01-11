Отечественный агропромышленный комплекс продолжат развивать

Постановление об этом издали в российском правительстве.
В частности дополнен перечень затрат сельхозкооперативов, которые государство готово частично компенсировать. Добавили закупку посадочного материала ягодных культур, а также молодняка крупного рогатого скота.
Помимо этого, теперь в число самих кооперативов будут включать потребительские общества, у которых не меньше 70 процентов выручки формируется за счет продажи сельхозпродукции. Этим же постановлением установлен минимальный размер гранта «Агростартап» – полтора миллиона рублей.
