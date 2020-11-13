Отдыхающие на курорте «Нальчик» соблюдают масочный режим

В питьевой галерее усилили санитарный режим. В здание впускают только в защитных масках. Распорядок работы источника «Нальчик» изменился из-за коронавируса. Теперь посетителям не разрешают принимать лечебную воду внутри помещения. К тому же в здание впускают строго в масках и не больше пяти человек. Набравший нарзан, обязан сразу же выйти на улицу. Жители и гости Кабардино-Балкарии с пониманием относятся к ситуации и меры предосторожности соблюдают.

«Система такая — масочная, поэтому безукоризненно надо выполнять и все будет хорошо со здоровьем», — говорит житель Ростовской области Григорий Брезицкий.

Сотрудники питьевой галереи строго следят за порядком и сами соблюдают масочный режим. Используют к тому же и пластиковые щитки, которые полностью защищают лицо.

Курорт «Нальчик», в свое время получивший в Париже медаль за развитие бальнеологической науки и практики, хоть и с ограничениями, но продолжает принимать отдыхающих. В столицу Кабардино-Балкарии люди приезжают из разных уголков страны.