Отдельный вход и согласие соседей… В России действуют новые правила перевода жилых помещений в нежилые – закон с другими условиями в конце весны подписал президент России Владимир Путин — 2019.06.27





Первоначально собственник должен предоставить пакет документов, среди которых подтверждение на владение жилплощадью, технический план, проектные решения, где указывается состояние помещения до и после перепланировки, а также заключение о возможности его перевода в нежилое.

Кроме того, обязательно и одобрение жильцов дома. Заявителю необходимо собрать письменное согласие от собственников квартир. При этом их количество не должно быть меньше 70-ти процентов от общего числа. Если коммерсант не захочет прислушаться к мнению жильцов, они имеют право отказать. К тому же, иногда вмешательство в конструкцию дома может привести к серьёзным последствиям, объясняют специалисты.

Если же документы не соответствуют возможности перевода жилого помещения в нежилое, но часть конструкции дома уже повреждена и были самовольно осуществлены монтажно-строительные работы, информация об этом отправляется в жилищную инспекцию, а в дальнейшем и в суд. Мониторингом ситуации в Нальчике занимаются специалисты Управления муниципального контроля администрации города.