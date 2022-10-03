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Отделение по вопросам миграции МВД России по Зольскому району получило новое здание

Отделение по вопросам миграции МВД России по Зольскому району получило новое здание

03.10.2022 | 16:32
На его открытие в Залукокоаже приехали представители регионального министерства внутренних дел, районной администрации, а также общественники. Площадь помещения – более 150-ти квадратных метров. Кабинеты оборудованы с соблюдением всех технических требований. Создали удобство, в том числе для маломобильных групп населения. Работа органов внутренних дел в сфере миграции является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства, отметил Василий Павлов. К поздравлениям присоединился и руководитель администрации Зольского района Руслан Гятов. После торжественного перерезания красной ленты, провели церемонию вручения паспортов. Самый важный документ в своей жизни получили шесть школьников района, отличившихся в учебе и спорте. В завершение, собравшиеся возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
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