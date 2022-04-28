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Отделение Пенсионного фонда по КБР будет работать в майские праздники

Отделение Пенсионного фонда по КБР будет работать в майские праздники

28.04.2022 | 12:37
По поручению Минтруда России клиентские службы Пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет, сообщается на официальном сайте ПФР России. Отметим, что наиболее комфортный, предпочтительный способ подать заявление – воспользоваться Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). Таким образом, граждане могут заполнить необходимые поля в специальной электронной форме заявления и ожидать решения о назначении пособия. С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работают по специальному графику и ведут прием по оформлению новой выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет. Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра 8-800-6000-000 и Горячей линии ОПФР по КБР 8-800-600-01-84 . Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации. Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. Отметим, в России постепенно выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Действуют выплаты для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь смогут получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.
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