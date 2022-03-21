Отделение паллиативной помощи и онкологов Кабардино-Балкарии наградили Всероссийской премией «Будем жить!»

Торжественное вручение премий врачам-онкологам за вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями состоялось 19 марта в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце. Среди номинантов — врачи, общественные деятели, волонтеры, представители благотворительных организаций и бизнеса - сообщает Минздрав КБР Премию в номинации «Не бойся, я с тобой» вручили врачам отделения паллиативной помощи для детей на базе специализированного Дома ребенка КБР. Отделение оказывает паллиативную помощь детям со злокачественными новообразованиями, открыто отделение детской выездной паллиативной помощи под опекой, которой находится 48 семей - это одна из лучших практик в стране. Заслуженный врач Кабардино-Балкарии, заведующий одного из хирургических отделений республиканского онкологического диспансера Марат Токумаев получил премию в номинации «Легенды в онкологии». В профессии – с 1985-го года, работает в основном с опухолями головы и шеи. Общественного признания удостоен еще один врач, также заведующий хирургическим отделением онкодиспансера - Радмир Ахмеров, ему вручили премию в номинации «Жемчужины профессии».Хирург уроженец Башкортостана, в Кабардино-Балкарии живет и работает больше года. Устраняет серьезные проблемы женской репродуктивной системы. Ежегодно мероприятие проводит ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», одна из задач которого – привлечь внимание к ранней диагностике рака. Госпремию «Будем жить» вручают за мужество и вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями по результатам общественного голосования.