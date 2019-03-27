Отчитались об итогах деятельности за прошлый год, избрали делегатов на 10 съезд. — 2019.03.27

Сегодня в Нальчике состоялось заседание Совета Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии.

На 10-м юбилейном съезде Федерации Независимых Профсоюзов в Москве Кабардино-Балкарию будут представлять три человека. Единогласно выдвинута кандидатура бессменного лидера всероссийского движения Михаила Шмакова на должность председателя. Руководитель регионального объединения Фатимат Амшокова рассказала об итогах деятельности за 2018 год. Она отметила, что работа велась в рамках национальной стратегии по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан, повышения пенсии и снижения в два раза уровня бедности на ближайшие шесть лет. В этот пилотный проект вошла и Кабардино-Балкария.

По словам Фатимат Амшоковой, объединение будет выступать за увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. В числе основных задач, как и прежде, защита прав трудящихся. В 2018-м, в результате вмешательства профсоюзов, было устранено более 150 нарушений. Главная цель – рост экономики.