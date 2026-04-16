От кровли до коммуникаций: в Герпегеже капитально ремонтируют единственную школу

16.04.2026 | 13:10
От кровли и фасада до инженерных коммуникаций…В Герпегеже ремонтируют единственную школу. После обновления школа станет современным образовательным пространством, где будут созданы комфортные условия для обучения и развития подрастающего поколения. Село Герпегеж в Черекском районе. Здесь почти полторы тысячи жителей. Со всех сторон – зеленые склоны Лесистого хребта и чистое небо. Школа в селе одна, построили ее 40 лет назад. Два этажа, деревянные рамы, старая проводка, стены, которые давно просят ремонта. Школа носит имя первого директора – Азрета Кучмезова. Здесь учатся чуть больше ста детей. Для города это немного, но для Герпегежа – целое поколение, будущее села. Капитальный ремонт здесь проводят впервые за всю историю. Работы уже идут: демонтаж старой отделки почти завершили, стены готовят под штукатурку. В некоторых кабинетах уже заметны изменения. Старые деревянные рамы демонтировали, вместо них поставили пластиковые окна. Обновят полы, систему водоснабжения и сантехнику. Все, что десятилетиями ветшало, заменят. Но школа – это не только стены. Здесь появится и новое оборудование: парты, доски, лабораторные столы. Дети из маленького села получат условия, которые раньше были только в городских школах. В Герпегеже редко случаются такие большие перемены. Село живет тихо, размеренно. Но школа здесь – центр притяжения для всех жителей. Раньше дети каждый день добирались по гравийной дороге с крутыми поворотами и ямами. В сентябре они пойдут на линейку по новому асфальту и впервые зайдут в обновленное здание. Так учебный год начнется с двух новшеств: преобразится не только сама школа, но и дорога к ней. Капитальный ремонт школы и укладку асфальта планируют завершить до конца этого года.   https://t.me/vestikbr
