Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
От Камчатки до Эльбруса: что связывает КБР с регионами Дальнего Севера

26.03.2026 | 13:00
Объемы отгрузки яблок из Кабардино-Балкарии в северные регионы России в прошлом году выросли на четверть. Об этом сегодня рассказали в Северо-Кавказском Россельхознадзоре. Данные приводят в сравнении с 2024-м. С Крайним Севером республику связывают не только экономические отношения. В наши санатории приезжают жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края. А склоны Эльбруса привлекают уроженцев Камчатки. В Год единства народов России мы решили узнать, что же еще связывает Кабардино-Балкарию и самые дальние регионы нашей необъятной родины. Ученица 4-го класса 14-й гимназии Нальчика рассказывает о географических особенностях полуострова. Камчатке здесь посвятили весь классный час. Говорили о флоре и фауне, достопримечательностях, об ученых и историках, которые изучали этой край, и конечно же, людях, которые там живут. На вопрос, что общего у Камчатки и Кабардино-Балкарии, ребята в один голос говорят – вулканы. Но если на полуострове они в основном действующие, то в нашем регионе Эльбрус почти тысячу лет спит. И это отнюдь не единственное отличие геологических образований. Ученые Высокогорного геофизического института рассказывают, принципиальное отличие вулканов не только в состоянии активности. Жители Камчатки в Кабардино-Балкарии – гости частые. Особенно любители активного отдыха. Лыжники и сноубордисты даже летом приезжают в Приэльбрусье, чтобы покататься в горах, участвуют в различных соревнованиях. Санаторно-курортные услуги больше по нраву тем, кто живет в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе. Только в прошлом году по путевкам «Мать и дитя» в реабилитационном центре «Радуга» поправили свое здоровье несколько десятков семей из этих регионов. И, конечно же, Кабардино-Балкария щедро делится с жителями регионов дальнего Севера своей сельскохозяйственной продукцией. Объемы поставок растут из года в год. Самой большой популярностью пользуются фрукты. На одном из предприятий по производству яблок ежемесячно отгружают по две и более тонны урожая в Иркутскую область, Хабаровский и Приморский край. Рассказывают, заказчики отдают предпочтение сортам с оттенками красного цвета. Яблоки в дальние регионы отправляют самые лучшие: чтобы не было ни вмятин, ни трещин. Отбраковывают несовершенные фрукты сперва на специальном оборудовании. Система, к слову, распознает не только дефекты, но и цвет, размер, вес. После, товар еще раз проверяют вручную. В ящики складывают так, чтобы плодоножки не повредили мякоть. Ведь дорога к покупателю предстоит дальняя. На температурный режим отправляемых за пределы региона товаров обращают внимание и в Россельхознадзоре. Но перед этим проверяют качество самой продукции. В Кабардино-Балкарию из северных регионов поступает молочная продукция. Но в основном – корма для осетровых. В прошлом году из Карелии, Мурманской области и Камчатского края в республику завели около 300 тонн специализированной смеси.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных