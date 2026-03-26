От Камчатки до Эльбруса: что связывает КБР с регионами Дальнего Севера

Объемы отгрузки яблок из Кабардино-Балкарии в северные регионы России в прошлом году выросли на четверть. Об этом сегодня рассказали в Северо-Кавказском Россельхознадзоре. Данные приводят в сравнении с 2024-м. С Крайним Севером республику связывают не только экономические отношения. В наши санатории приезжают жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края. А склоны Эльбруса привлекают уроженцев Камчатки. В Год единства народов России мы решили узнать, что же еще связывает Кабардино-Балкарию и самые дальние регионы нашей необъятной родины.
Ученица 4-го класса 14-й гимназии Нальчика рассказывает о географических особенностях полуострова. Камчатке здесь посвятили весь классный час. Говорили о флоре и фауне, достопримечательностях, об ученых и историках, которые изучали этой край, и конечно же, людях, которые там живут.
На вопрос, что общего у Камчатки и Кабардино-Балкарии, ребята в один голос говорят – вулканы. Но если на полуострове они в основном действующие, то в нашем регионе Эльбрус почти тысячу лет спит. И это отнюдь не единственное отличие геологических образований. Ученые Высокогорного геофизического института рассказывают, принципиальное отличие вулканов не только в состоянии активности.
Жители Камчатки в Кабардино-Балкарии – гости частые. Особенно любители активного отдыха. Лыжники и сноубордисты даже летом приезжают в Приэльбрусье, чтобы покататься в горах, участвуют в различных соревнованиях. Санаторно-курортные услуги больше по нраву тем, кто живет в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе. Только в прошлом году по путевкам «Мать и дитя» в реабилитационном центре «Радуга» поправили свое здоровье несколько десятков семей из этих регионов.
И, конечно же, Кабардино-Балкария щедро делится с жителями регионов дальнего Севера своей сельскохозяйственной продукцией. Объемы поставок растут из года в год. Самой большой популярностью пользуются фрукты. На одном из предприятий по производству яблок ежемесячно отгружают по две и более тонны урожая в Иркутскую область, Хабаровский и Приморский край. Рассказывают, заказчики отдают предпочтение сортам с оттенками красного цвета.
Яблоки в дальние регионы отправляют самые лучшие: чтобы не было ни вмятин, ни трещин. Отбраковывают несовершенные фрукты сперва на специальном оборудовании. Система, к слову, распознает не только дефекты, но и цвет, размер, вес. После, товар еще раз проверяют вручную. В ящики складывают так, чтобы плодоножки не повредили мякоть. Ведь дорога к покупателю предстоит дальняя.
На температурный режим отправляемых за пределы региона товаров обращают внимание и в Россельхознадзоре. Но перед этим проверяют качество самой продукции.
В Кабардино-Балкарию из северных регионов поступает молочная продукция. Но в основном – корма для осетровых. В прошлом году из Карелии, Мурманской области и Камчатского края в республику завели около 300 тонн специализированной смеси.
