Освободитель блокадного Ленинграда Иван Булгаков вспоминает…

Знаменательная дата в истории страны… Сегодня исполнилось ровно 77 лет, как советские войска полностью освободили Ленинград от блокады.

900 дней и ночей длилась страшная осада. Ленинградцы гибли под бомбами, умирали от голода. Прорыв блокады произошел годом ранее – в январе 43-го. Тогда красноармейцы нанесли удар с двух сторон. Были задействованы Ленинградский и Волховский фронты. Наступление поддерживали огнем корабли, береговая артиллерия, авиация. В составе одного из подразделений шел на прорыв Иван Булгаков. Сегодня ветерану 98-й год. Он с содроганием говорит об ужасах военного времени, которые и поныне не дают спать. Командир пехотного взвода вспоминает ощущение перед той битвой: готовилось нечто грандиозное.

«Подготовка была большая. был Ворошилов, был Жуков, еще какой-то представитель от Военного совета, готовили когда прорыв. Всех предупредили, рассказали, кому что делать.когда начнется, и части пойдут вперед», — вспоминает ветеран.

Еще целый год после прорыва советские войска гнали захватчиков из-под Ленинграда. Вдохнуть полной грудью жители города смогли 27 января 44-го… А Иван Булгаков за боевые подвиги был удостоен орденов Отечественной войны первой и второй степеней.