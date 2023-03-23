Осуждены двое жителей КБР, причастных к незаконному обороту оружия

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность Магомедова А.А. и Яхагоева И.Б., причастных к незаконному обороту оружия и наркотиков на территории республики.
В момент задержания у указанных лиц обнаружены и изъяты два пистолета и 14 патронов к ним, а также наркотическое средство.
Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, Магомедов А.А. и Яхагоев И.Б. признаны виновными в совершении преступлений и приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на 4 года и 6 месяцев, 3 года и 6 месяцев соответственно.
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