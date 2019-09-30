«Осторожно: терроризм!» Тематическая беседа под таким названием прошла сегодня в 32-ой школе Нальчика — 2019.09.30





Ее организовали Республиканская детская библиотека имени Бекмурзы Пачева совместно с правоохранителями. В беседе участвовали около 30-ти старшеклассников. С ними говорили об особой опасности таких деструктивных явлений как терроризм и экстремизм, а также о том, как избежать попадания в запрещенные организации. Такие встречи сотрудники детской библиотеки проводят регулярно.

Помимо беседы, школьникам показали документальный фильм «Терроризм – угроза обществу». Профилактическую работу с молодежью будут продолжать.