«Осторожно: терроризм!» Тематическая беседа под таким названием прошла сегодня в 32-ой школе Нальчика — 2019.09.30


Ее организовали Республиканская детская библиотека имени Бекмурзы Пачева совместно с правоохранителями. В беседе участвовали около 30-ти старшеклассников. С ними говорили об особой опасности таких деструктивных явлений как терроризм и экстремизм, а также о том, как избежать попадания в запрещенные организации. Такие встречи сотрудники детской библиотеки проводят регулярно.
Помимо беседы, школьникам показали документальный фильм «Терроризм – угроза обществу». Профилактическую работу с молодежью будут продолжать.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.09.30

— Къарачай-Черкессде айранны байрамы ётгенди.

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— 3 октября состоятся выборы Главы КБР. (ЗАПИСЬ: Б.Мальбахов, председатель Комитета Парламента КБР по законодательству и вопросам местного самоуправления).

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