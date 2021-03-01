Осторожно: на дорогах – гололедица!





Температура понизилась, пошел мокрый снег, и стало скользко. Потому автоинспекторы обратились к водителям и пешеходам с просьбой – быть особенно внимательными.

Автомобилистам рекомендуют максимально снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию. Обгоны по встречной лучше исключить, даже если дорога в этот момент кажется свободной.

Пешеходам лучше не ходить рядом с проезжей частью, а пересекать трассу следует только по переходам. В темное время суток жителям рекомендуют надевать одежду со светоотражающими элементами… Уже к вечеру в республике синоптики прогнозируют до семи градусов мороза, а в горах – до -17-ти. В Приэльбрусье, по данным МЧС, – повышенная лавинная опасность.