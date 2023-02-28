home
Главная
>
Новости
>
Остановочные комплексы в Нальчике оборудовали схемами движения общественного транспорта

Остановочные комплексы в Нальчике оборудовали схемами движения общественного транспорта

28.02.2023 | 09:54
Добраться до пункта назначения в Нальчике стало легче. И жителям, и гостям столицы Кабардино-Балкарии. Остановочные комплексы на центральных проспектах и в курортной зоне оборудовали схемами движения общественного транспорта. Цветными линиями на картах указаны городские маршруты. Буквами обозначены пересадочные узлы. Они помогают пассажирам определить, каким троллейбусом, автобусом или маршруткой можно быстрее попасть на ту или иную улицу. Дополнительными ориентирами являются пиктограммы. Эти знаки позволяют без затруднений найти тот или иной туристический объект или достопримечательность столицы.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных