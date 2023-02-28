Остановочные комплексы в Нальчике оборудовали схемами движения общественного транспорта

Добраться до пункта назначения в Нальчике стало легче. И жителям, и гостям столицы Кабардино-Балкарии. Остановочные комплексы на центральных проспектах и в курортной зоне оборудовали схемами движения общественного транспорта.
Цветными линиями на картах указаны городские маршруты. Буквами обозначены пересадочные узлы. Они помогают пассажирам определить, каким троллейбусом, автобусом или маршруткой можно быстрее попасть на ту или иную улицу.
Дополнительными ориентирами являются пиктограммы. Эти знаки позволяют без затруднений найти тот или иной туристический объект или достопримечательность столицы.
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