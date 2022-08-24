Особенности страхования жизни и здоровья от несчастного случая
Даже если мы находимся в безопасном месте, наша жизнь и здоровье все равно подвержены риску. Вероятность наступления несчастного случая может быть разной. Однако стопроцентной защиты от потенциальной опасности не может гарантировать никто. Потому страхование жизни и здоровья от несчастных случаев
является довольно актуальной услугой. Хороший выбор предложений разных страховых агентств представлен на сайте онлайн сервиса Озон.
Что принято считать несчастным случаем?
Несчастным случаем считается непредвиденное событие, в результате которого возникли негативные последствия:
- потеря жизни или здоровья;
- появление финансовых проблем вследствие утраты трудоспособности;
- потеря трудоспособности.
ВАЖНО! Страховые выплаты осуществляются только если вызвавшее наступление страхового случая событие носило спонтанный характер. Хронические заболевания, а также ситуации, в которых пострадавший намеренно причинил себе вред, не считаются несчастным случаем. Соответственно, выплаты в таком случае не совершаются.
Подробнее об определении несчастного случая, а также об особенностях совершения страховых выплат можно узнать по ссылке https://www.ozon.ru/insurance/accident/adults/
.
Какой может быть страховка от несчастных случаев
Существует два основных вида страховки жизни и здоровья от несчастных случаев:
- Добровольная. В данном случае человек заключает договор со страховой компанией по собственной инициативе. Он сам заключает договор о сотрудничестве с агентством и сам выплачивает страховые взносы.
- Обязательная. Такой полис получают военнослужащие, сотрудники внешней разведки, пассажиры транспортных средств, работники некоторых предприятий и другие категории граждан.
Страхование может быть групповым и индивидуальным.
Все варианты полисов можно найти на сайте сервиса Ozon страхование
. Удобное меню помогает быстро сориентироваться в предложенных вариантах и выбрать тот, который лучшим образом подходит именно вам.
О преимуществах страхования от несчастных случаев
Существует целый ряд причин, которые делают покупку страхового полиса оправданным. В их число входят следующие моменты:
- возможное сочетание широкого перечня рисков;
- допустимое ограничение времени или объема страхования, а также снижение премии по полису;
- отсутствие необходимости сбора большого количества документов.
НО! Основным преимуществом все же является надежная финансовая поддержка в случае наступления страховой ситуации.
Сколько стоит страховой полис?
Стоимость страхования жизни и здоровья от несчастного случая может быть разной. Все зависит от перечня рисков, которые покрывает страховой полис, а также от длительности периода, на который рассчитано действие страховки.
В любом случае стоимость услуги всегда рассчитывается в индивидуальном порядке, с учетом вида и содержания предоставленной услуги.
Уточнить, на каких условиях может осуществляться сотрудничество, а также, сколько будет стоить выбранный вариант полиса, можно у агента страховой компании.