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Особенности страхования жизни и здоровья от несчастного случая

Особенности страхования жизни и здоровья от несчастного случая

24.08.2022 | 10:32
Особенности страхования жизни и здоровья от несчастного случая Даже если мы находимся в безопасном месте, наша жизнь и здоровье все равно подвержены риску. Вероятность наступления несчастного случая может быть разной. Однако стопроцентной защиты от потенциальной опасности не может гарантировать никто. Потому страхование жизни и здоровья от несчастных случаев является довольно актуальной услугой. Хороший выбор предложений разных страховых агентств представлен на сайте онлайн сервиса Озон.   Что принято считать несчастным случаем? Несчастным случаем считается непредвиденное событие, в результате которого возникли негативные последствия:
  • потеря жизни или здоровья;
  • появление финансовых проблем вследствие утраты трудоспособности;
  • потеря трудоспособности.
ВАЖНО! Страховые выплаты осуществляются только если вызвавшее наступление страхового случая событие носило спонтанный характер. Хронические заболевания, а также ситуации, в которых пострадавший намеренно причинил себе вред, не считаются несчастным случаем. Соответственно, выплаты в таком случае не совершаются. Подробнее об определении несчастного случая, а также об особенностях совершения страховых выплат можно узнать по ссылке https://www.ozon.ru/insurance/accident/adults/.   Какой может быть страховка от несчастных случаев Существует два основных вида страховки жизни и здоровья от несчастных случаев:
  1. Добровольная. В данном случае человек заключает договор со страховой компанией по собственной инициативе. Он сам заключает договор о сотрудничестве с агентством и сам выплачивает страховые взносы.
  2. Обязательная. Такой полис получают военнослужащие, сотрудники внешней разведки, пассажиры транспортных средств, работники некоторых предприятий и другие категории граждан.
Страхование может быть групповым и индивидуальным. Все варианты полисов можно найти на сайте сервиса Ozon страхование. Удобное меню помогает быстро сориентироваться в предложенных вариантах и выбрать тот, который лучшим образом подходит именно вам.   О преимуществах страхования от несчастных случаев Существует целый ряд причин, которые делают покупку страхового полиса оправданным. В их число входят следующие моменты:
  • возможное сочетание широкого перечня рисков;
  • допустимое ограничение времени или объема страхования, а также снижение премии по полису;
  • отсутствие необходимости сбора большого количества документов.
НО! Основным преимуществом все же является надежная финансовая поддержка в случае наступления страховой ситуации.   Сколько стоит страховой полис? Стоимость страхования жизни и здоровья от несчастного случая может быть разной. Все зависит от перечня рисков, которые покрывает страховой полис, а также от длительности периода, на который рассчитано действие страховки. В любом случае стоимость услуги всегда рассчитывается в индивидуальном порядке, с учетом вида и содержания предоставленной услуги. Уточнить, на каких условиях может осуществляться сотрудничество, а также, сколько будет стоить выбранный вариант полиса, можно у агента страховой компании.    
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