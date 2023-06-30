Основы диагностики и принципы лечения бактериальных инфекций обсуждали в Нальчике

Ведущие специалисты в области микробиологии – ученые и практики – собрались в первой городской больнице Нальчика. Здесь организовали Северо-Кавказскую научно-практическую конференцию на тему: «Как диагностировать и лечить болезни, вызванные микробами?».
Медицинская микробиология как отдельная специальность активно развивается в последние годы. Конференция в Нальчике – посильный вклад в расширение и укрепление ее возможностей.
В ходе заседаний участники рассмотрели такие темы как состояние верхних дыхательных путей человека до и после ковида, кишечная флора у ВИЧ-инфицированных. Также в программе – актуальные вопросы микробиологического анализа на современном этапе. Внимательными слушателями и участниками дискуссии стали не только исследователи и врачи, но и студенты медицинских факультетов вузов.
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