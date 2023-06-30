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Основы диагностики и принципы лечения бактериальных инфекций обсуждали в Нальчике

Основы диагностики и принципы лечения бактериальных инфекций обсуждали в Нальчике

30.06.2023 | 15:36
Ведущие специалисты в области микробиологии – ученые и практики – собрались в первой городской больнице Нальчика. Здесь организовали Северо-Кавказскую научно-практическую конференцию на тему: «Как диагностировать и лечить болезни, вызванные микробами?». Медицинская микробиология как отдельная специальность активно развивается в последние годы. Конференция в Нальчике – посильный вклад в расширение и укрепление ее возможностей. В ходе заседаний участники рассмотрели такие темы как состояние верхних дыхательных путей человека до и после ковида, кишечная флора у ВИЧ-инфицированных. Также в программе – актуальные вопросы микробиологического анализа на современном этапе.  Внимательными слушателями и участниками дискуссии стали не только исследователи и врачи, но и студенты медицинских факультетов вузов.   https://t.me/vestikbr
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