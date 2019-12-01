Осенний призыв в армию в Кабардино-Балкарии завершился.





К местам несения службы отправилась последняя группа призывников 2019 года. 44 новобранца из КБР пополнят воинские части в Брянской и Смоленской областях. В основном этом, молодые люди, обучавшиеся в ДОСААФ России и обладающие дипломом о высшем профессиональном образовании. На призывном пункте юношам выдали форму. Пользоваться мобильными телефонами солдатам-срочникам разрешено. Для них установлены специальные тарифы. Призывников из Кабардино-Балкарии направляют в Росгвардию, военно-космические силы, сухопутные и железнодорожные войска. В республиканском военкомате сообщили, что этой осенью из КБР в армию отправились больше 700 человек. Это значительно больше, чем минувшей весной. В целом по стране призыв в Вооруженные Силы страны завершится 31 декабря.