Оружие времен Великой Отечественной нашли в Терском районе. В минувшие выходные в ходе раскопок Нальчикский поисковый отряд обнаружил склад семидесятилетней давности — 2019.03.04





В течение дня группа исследовала местность, где проходила линия обороны советской армии во время боев в 42-ом. Сначала обнаружили только противогаз, обоймы с патронами, гранату и крышку от немецкого котелка. Специалисты собирались сменить место, но металлоискатель дал сигнал. В результате с глубины около полутора метров были подняты ящики с минами, пулеметные ленты и бутылки с зажигательной смесью. Вскоре на помощь поисковикам прибыли правоохранители. Им и передали находки. В следующие выходные поисковая работа будет продолжена.