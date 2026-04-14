Организаторы «Кинокавказа‑2026» подвели итоги отборочного тура

Организаторы «Кинокавказа‑2026» подвели итоги отборочного тура

14.04.2026 | 08:50
Рекордное количество заявок и самый высокий показатель за всю историю проведения конкурса… Итоги отборочного тура подвели организаторы пятого Северо-Кавказского молодежного кинофестиваля «Кинокавказ – 2026». В этом году на смотр поступило шесть сотен работ из 65 регионов России и 16 стран мира, в том числе из Белоруссии, Кыргызстана, Армении, Испании, Мексики и Бразилии. Самый большой конкурс сформировался в категории короткометражного игрового кино. Существенно выросло количество заявок в анимации. Увеличилось число работ от совсем юных авторов: самому младшему участнику всего 15 лет. В предварительный список кандидатов на награды вошли 70 работ. До очных конкурсных показов допустили 22 короткометражных игровых фильма, 17 анимационных, 9 телевизионных картин, 13 документальных и 9 социальных видеороликов. Победителей определит профессиональное жюри, в составе которого режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры и киноведы. Церемония награждения и конкурсные показы пройдут в Нальчике с 14 по 16 мая. Кроме того, запланирована насыщенная образовательная программа. Посетить лекции и мастер-классы смогут не только участники фестиваля, но и все желающие. Отмечено, что «Кинокавказ» проводится на базе СКГИИ при поддержке министерства культуры России и направлен на поддержку молодых кинематографистов и развитие культурного обмена между регионами и странами.   https://t.me/vestikbr
