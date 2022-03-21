Организациям, которые предоставят рабочие места молодежи, выплатят субсидии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Рассчитывать на господдержку смогут компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, говорится в документе. Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе - выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, а также инвалиды, дети-сироты и родители несовершеннолетних детей. Чтобы получить господдержку, работодатель должен обратиться в центры занятости для подбора специалистов. Сделать это можно в том числе дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России».