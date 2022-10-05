Организация реанимационной помощи беременным в перинатальном центре КБР признана одной из лучших в России, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. На XXIII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя- 2022», состоявшемся в Москве, практика организации реанимационной помощи беременным Перинатального Центра Кабардино-Балкарии была признана одной из лучших среди 98 центров со всей России. Об этом в своем докладе сказал директор НМИЦ по реаниматологии и анестезиологии для беременных, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России Михаил Кецкало. В сентябре он вместе с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В.И. Кулакова с рабочим визитом посетил Перинатальный центр Кабардино-Балкарии, по итогам которого на высоком уровне оценил анестезиолого-реанимационную помощь, выполнение высокотехнологичных операций, проводимых в соответствие с клиническими рекомендациями, обеспеченность необходимыми лекарствами и оснащение оборудованием экспертного класса медорганизации. Специалисты института также провели встречу с медицинскими работниками Перинатального центра, на которой поделились опытом, статистическими данными и разбором лечения сложных случаев. В Перинанатальном центре оказывают помощь беременным и роженицам из группы высокого риска, здесь же доступен акушерский дистанционный консультативный центр для связи с районами, проводятся консультации с федеральными научными центрами. Функционируют две выездные бригады – акушерская и неонатальная.