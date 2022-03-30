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Организации КБР синхронизируют свое взаимодействие в рамках проведения дорожных работ

Организации КБР синхронизируют свое взаимодействие в рамках проведения дорожных работ

30.03.2022 | 10:55
Программой дорожных работ на 2022 г. планируется приведение в нормативное состояние не менее 150 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе порядка 100 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса КБР. Также дорожно-строительные работы будут осуществляться в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» и за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам. Важной задачей в данном вопросе является синхронизация планов ремонта с работами по благоустройству и развитию коммунальной инфраструктуры, в частности с мероприятиями проекта «Формирование комфортной городской среды». Синхронизация позволяет комплексно развивать дорожную инфраструктуру и исключать ситуации, когда автомобильную дорогу и улицу, приведенную в нормативное состояние, требуется заново ремонтировать из-за необходимости замены коммуникаций. Например, для оперативного решения возникающих вопросов на объектах в г. о. Нальчик таких как ул. Кабардинская (от ул. Идарова до выезда из г. Нальчика), проспекты Шогенцукова, Кулиева и Ленина, осуществляется эффективное взаимодействие Минтранса КБР, местной администрации г.о. Нальчик, Минцифры КБР, ГКУ «Безопасная республика» и подрядных организаций. Кроме того мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализуются во взаимоувязке с национальными проектами «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение» и иными национальными проектами, что позволяет создать комфортные и безопасные условия для транспортной доступности к социально-значимым объектам, в том числе образовательным и медицинским учреждениям.
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