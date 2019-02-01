Организация жилищного надзора и лицензирование управляющих компаний в 2018 году — 2019.02.08





Эти вопросы стали главными на «правительственном часе» в Парламенте республики. О ситуации в этой сфере рассказал заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР Тахир Чимаев. Осуществляется государственный надзор за использованием жилфонда КБР общей площадью свыше 16 миллионов квадратных метров. Сегодня ведомство особое внимание уделяет вопросам обслуживания и содержания общего имущества в многоквартирных домах. Отмечено, что большая часть перерасчетов произведена по причине некорректного начисления платы за электроэнергию. На начало 19-го года в реестре лицензий КБР 14 управляющих компаний не имеют сведений о многоквартирных домах. Исковое заявление в суд об аннулировании их документов уже подготовлено министерством. На официальном сайте, в печатных и электронных СМИ ведомство размещает информацию для населения. Также работает «горячая линия». По итогам обсуждения выработан ряд рекомендаций профильному министерству. Депутаты также рассмотрели большой блок проектов федеральных законов и внесли свои предложения.