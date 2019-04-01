Определён перечень улиц Нальчика, которые будут приведены в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 2019.04.03





В 2019 году более двухсот тысяч километров региональных трасс по всей стране отремонтируют в соответствии с новыми нормативами. Такая задача стоит и в столице Кабардино- Балкарии. Большинство водителей жалуется на улицу Кирова. По плану, она должна быть отремонтирована в первую очередь. Проспект Шогенцукова также требует тщательной реконструкции. В списке на этот год и автомобильные участки на окраинах города.